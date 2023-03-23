Пулково готово заплатить техзаказчику реконструкции почти 600 млн рублей

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково вкладывает деньги в развитие. За взятие на себя функций технического заказчика компании, победившей в конкурсе, готовы заплатить почти 600 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

«Осуществление функций технического заказчика на объектах ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Начальная цена – 591,7 млн рублей», – говорится в документации. Подводить итоги конкурса планируют через две недели – 6 апреля.

Предполагается, что компания, которая одержит победу в аукционе, затем возьмет на себя функции технического заказчика строительных работ по развитию аэропорта. Завершить работы по расширению инфраструктуры Пулково рассчитывают в течение пяти с половиной лет.

Ключевым объектом, входящим в планы по развитию воздушной гавани, является Южная галерея. В нее будут входить зоны ожидания пассажиров, а также бизнес-зал и зал для размещения специальных делегаций. Так же туда войдет зона пограничного контроля для пассажиров государств Евразийского экономического союза.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что исторические здания в Санкт-Петербурге пойдут под снос из-за постройки моста.