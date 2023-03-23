В Петербурге становится все меньше работоспособных

В Санкт-Петербурге продолжает снижаться численность работоспособного населения. Из других проблем, отмечаемых экспертами, нехватка кадров и низкая конкуренция, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

«На российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей», – подчеркнули в сообщении, отметив, что в первом квартале текущего года на одну вакансию откликается 4-5 человек – это, утверждают эксперты, отклонение от нормы.

При этом, начиная с весны 2023 года, в Санкт-Петербурге и во всей России в принципе наблюдается падение уровня конкуренции. Людей на рынке каждый месяц просто становится меньше. При этом уже сейчас в отдельных профессиональных сферах заметен ощутимый дефицит кадров.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, январе текущего года уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 3,6%.