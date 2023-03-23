«Национальные чемпионы» представили свои достижения в развитии петербургской промышленности

В рамках запуска молодежного сообщества ВЫЗОВ, созданного совместно негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и продюсерским центром Insight People, состоялась экскурсия на высокотехнологичные петербургские предприятия — «Фармасинтез-Норд» и ГК «Геоскан». Компании являются участниками проекта «Национальные чемпионы».

К первым лицам компаний присоединились заинтересованные в научном знании блогеры и молодые ученые. Делегация ознакомилась с процессом выпуска жизненно важных лекарств и посмотрела соревнования дронов.

Первым пунктом экскурсии стал завод компании «Фармасинтез-Норд» в особой экономической зоне «Новоорловская». Новое здание одного из предприятий-флагманов по выпуску препаратов против ВИЧ и онкологических заболеваний включает в себя два корпуса, где ученые занимаются передовыми разработками и производят лекарства, которые спасают человеческие жизни.

Участники экскурсии смогли ознакомиться с процессом воспроизводства белков на базе клеточной линии CHO, которые становятся основой для множества препаратов. Специалисты «Фармасинтез-Норд» подчеркивают – процесс воспроизводства клеток CHO на сегодняшний день самый изученный и позволяет проводить исследования для производства не только дженериков, но и передовых по мировым меркам препаратов. В специализированном R&D-центре делегация проследила весь путь превращения клетки в основу для лекарств. Сейчас сотрудники R&D-центра работают над созданием четырех уникальных препаратов.

Также гостям продемонстрировали процесс упаковки готовых суспензий. Правда, увидеть его удалось только издалека: при подготовке препаратов к отправке в аптеки должна соблюдаться полная стерильность. Сотрудники проходят несколько этапов антимикробной обработки, а также работают в масках и специальных рукавах. Хотя в целом процесс автоматизирован настолько, что производственная линия сама исключает бракованные ампулы.

«Мы достигли высокой степени автоматизации процессов за счет установки нового оборудования. Даже маркировка препаратов и их упаковка выполняется роботизированными комплексами. Людям остается только контролировать процесс», — рассказали сотрудники «Фармасинтез-Норд».

После экскурсии вице-президент группы «Фармасинтез» Олег Астафуров и генеральный директор «Фармасинтез-Норд» Михаил Квасников поделились успехами компании в импортозамещении и привлечении молодых специалистов, а также рассказали о прорывных технологиях, которые используются на предприятии.

Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», Президент сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова подчеркнула, что в российской науке – колоссальное количество талантливых молодых специалистов. Единственное, что нужно, – показать им все возможности разных направлений отечественной промышленности.

«В «Иннопрактике» мы много внимания уделяем кадровому потенциалу. Содействие развитию человеческого капитала – это наша главная миссия. Мы организовали первое шоу «Вызов», где показали в медиаполе ранее неизвестных молодых ученых и поняли, что научные кадры привлекают внимание даже больше, чем те звезды, которые уже есть в медиапространстве. Нам хотелось показать молодежи, какие есть в России передовые предприятия, на которых они могут реализовать все свои амбиции», — сообщила в ходе бизнес-диалога Наталья Попова.

Михаил Квасников подчеркнул, что компания «Фармасинтез-Норд» постоянно ведет работу по привлечению молодых кадров. Сейчас только на петербургском производстве работает более 800 специалистов, 500 из которых моложе 35 лет.

«В первую очередь мы гордимся своей командой – это действительно высококлассные специалисты в своей отрасли. Во-вторых – у нас установлено самое передовое оборудование. За последний год мы инвестировали в развитие производства порядка 4 млрд рублей в целом по группе компаний. Также мы начали проектирование нового научно-технического центра. Запланированный объем инвестиций – порядка 200 млрд рублей», — сообщил Михаил Квасников.

В конце встречи представители компании «Фармасинтез-Норд» подчеркнули, что продукция российской фармацевтической отрасли ничем не уступает по качеству западным аналогам. К тому же у российских препаратов есть существенное преимущество – они дешевле на 20-30%. Это делает их востребованными не только на родине, но и в странах СНГ, а также Латинской Америки. По словам вице-президента группы компаний «Фармасинтез-Норд» Олега Астафурова, в перспективе около 10-15% всей продукции компании будет отправляться на экспорт, речь прежде всего идет о препаратах для лечения ВИЧ.

Следующим пунктом знакомства делегации с петербургской промышленностью стало производство беспилотных летательных аппаратов на базе компании «Геоскан». Генеральный директор компании Алексей Юрецкий рассказал, что только за прошлый год инженеры компании собрали более 3,5 тыс. дронов и беспилотных самолетов, а в этом году «Геоскан» планирует выйти на мощность 5 тыс. устройств.

«Компании уже 12 лет. В начале нашего пути нам приходилось доказывать, что наши идеи могут быть востребованы. Мы начинали с небольшой комнаты. Сейчас же все понимают, что беспилотники нужны и важны. Это позволило нам расшириться до полноценного сборочного производства. Мы не только выпускаем беспилотники, но и оказываем комплекс услуг, связанных с ними: шоу дронов, которое проходит не только в России, но и в Перу и странах Персидского залива, а также геологические съемки местности», — отметил Алексей Юрецкий.

Гостям продемонстрировали весь процесс ручной сборки дронов — начиная от аккумуляторов и заканчивая проверками готового образца. Компания достигла высокого процента импортозамещения в своих устройствах. Сейчас только критически важная электроника поставляется из Юго-Восточной Азии, в остальном – все детали для коптеров и самолетов-беспилотников производят в Петербурге.

Особый интерес у участников мероприятия вызвало изготовление крыльев беспилотников. Процесс почти полностью автоматизирован. К примеру, нужную форму станок вырезает практически без вмешательства человека.

Также участники делегации посмотрели межрегиональные соревнования дронов «Кибердром», организованные при участии Минпромторга России. В компании «Геоскан» подчеркивают – для популяризации БПЛА необходимо устраивать подобные мероприятия, которые вносят в детское инженерное образование соревновательный элемент.

«Для детей мы хотим дать максимально широкие возможности. Мы работаем с учебными заведениями, готовы делиться наработанными методологическими материалами. Дети могут прочувствовать работу с дронами с самого начала — со сборки и до непосредственного создания программы полета. Важна организация соревнований и конкурсов в нашей отрасли, чтобы у школьников появлялся интерес участвовать и побеждать. Технологии позволяют участвовать в состязаниях дистанционно. Если есть хороший интернет, команды могут подключиться к устройству из Владивостока и Сибири», — рассказал Алексей Юрецкий.

В конце встречи специалисты «Геоскан» поделились новым перспективным проектом компании. В прошлом году производитель беспилотников отправил первый аппарат в космос. Предполагается, что спутниковая платформа «Геоскан-Эдельвейс» будет использоваться для образовательной деятельности в рамках проекта Space-π программы «Дежурный по планете». Уникальность проекта еще и в том, что орбиту Земли бороздит беспилотник с именами 22 тыс. участников акции «Отправь свое имя в космос», которую компания организовала прошлом году.