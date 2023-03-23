Всероссийская федерация легкой атлетики возвращает международный статус

Полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которого она была лишена на фоне допингового скандала в 2015 году, может вернуться. Об этом заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу. Совет World Athletics согласился с рекомендацией рабочей группы, которая выступила за восстановление статуса ВФЛА, который она потеряла в ноябре 2015 года из-за скандала с применением допинга.

О том, что рабочая группа вынесет окончательное решение по вопросу статуса российской спортивной организации, в ноябре 2022 года рассказал ее глава Руне Андерсен.

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения […] Надеюсь, что теперь в российской легкой атлетике в мире не будут сомневаться, когда спортсмены из этой страны снова будут выступать», – цитирует РИА Новости слова Коу, сказанные им на пресс-конференции.

Примечательно то, что, согласно его заявлениям, российские атлеты по-прежнему отстранены от соревнований на ближайший обозримый период времени.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил за участие спортсменов из России в будущей Олимпиаде.