Некоторые мамы Петербурга смогут получить по три миллиона

Меры поддержки — инструмент важный и нужный. К счастью, этих мер становится только больше. Сейчас в Петербурге назревает еще одна мера поддержки — для мам, которые родили трех и более детей одновременно. Об этом рассказали в парламенте Петербурга.

Так, сейчас разрабатывается проект закона, который предполагает выделение трех миллионов рублей каждой такой маме. Эти деньги предлагают направлять на улучшение жилищных условий.

Как рассказали в парламенте, в 2019 году в городе проживало шесть таких семей, в 2020 году – 8, а в 2021-м – 11 семей. Пока что депутаты остановились на том, чтобы создать специальную рабочую группу. Она изучит все поступившие замечания и предложения, а после доработает законопроект.

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