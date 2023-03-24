Пассажир из Дубая накинулся на таможенника в Пулково

Сегодня, 24 марта, в петербургском аэропорту Пулково случилось происшествие. Пассажир из Дубая накинулся на сотрудника таможни, причина — досмотр его багажа и спрятанные в нем деньги.

Как выяснилось, это был россиянин, возвращавшийся домой. Таможенники увидели в сумке 15 087 незадекларированных американских долларов, что на 5087 больше допустимого.

Однако мужчина решил повести себя буйно: нецензурно выражался, угрожал расправой и попросту напал на одного из таможенников. Теперь заведено дело по статье о нападении на представителя власти. Также полиция проверяет, достаточно ли оснований для возбуждения дела об оскорблении сотрудников при исполнении, пишет пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.