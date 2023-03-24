Водителям Адмиралтейского района придется поужаться

Дорожные ограничения уже обыденность для жителей Петербурга. Тем не менее заранее знать о них никто не будет против. Вот и на этот раз Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) попросила горожан подготовиться.

Так, с 27 марта в Адмиралтейском и Центральном районах города будут определенные ограничения движения автомобилей, говорят в пресс-службе ГАТИ.

Если говорить об Адмиралтейском районе, то будет перекрыто движение транспорта по Большому Казачьему переулку. Так, с 27 марта по 15 апреля не судьба петербургским водителям прокатиться по участку от Малого Казачьего переулка до Загородного проспекта.

В Центральном районе с 28 марта по 30 апреля проезд перекроют по площади Островского у домов 1-3 и у дома Зодчего Росси, передает Табло СМИ.

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