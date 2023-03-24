Думская уже не та: слекдом рассказал о причинах закрытия баров

Не так давно стало известно, что на улице Думской в Петербурге закрыли множество баров. Дело было в том, что местные заведения активно стал проверять следственный комитет. Только сегодня, 24 марта, в ведомстве официально прокомментировали, что же произошло.

Как выяснилось, 22 февраля следователи заприметили в интернете информацию о том, что в одном из баров будет проводиться мероприятие с возрастным ограничением 16+. Соответственно, попасть на него могли и несовершеннолетние. Тот же человек, что и разместил объявление, приобрел алкоголь и распространил среди неограниченного круга подростков. Кто это был, пока устанавливается.

Затем была проверена сама организация, где проходило мероприятие. Выяснилось, что там систематически вовлекают подростков в употребление алкоголя. Кроме этого бара, опечатаны еще 17 заведений, говорят в следственном комитете. Сейчас все они опечатаны.