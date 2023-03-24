Петербуржцев 25 марта снесет ветрами

Непогода — обычная история для Санкт-Петербурга, но все-таки о ней хотелось бы знать заранее. Поэтому и мы информируем вас. По информации Росгидрометцентра, уже в субботу, 24 марта, горожанам стоит ждать сильных ветров.

Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург», ветер может достигнуть порывов до 18 метров в секунду. Именно поэтому в Смольном приняли решение объявить желтый уровень погодной опасности. Такой статус вводится, когда погода считается потенциально опасной.

Именно поэтому горожанам и гостям города стоит держаться вдали от шатких конструкций, деревьев, различных щитов. Водителям же стоит по возможности сделать выбор в пользу общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что многие хоть раз сталкивались с задержкой зарплаты. Явление совсем не из приятных, но увы, имеет место быть. Рассказываем, куда идти с этой проблемой.