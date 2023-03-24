Блиновская высказалась о проверках со стороны Генпрокуратуры

В сети вовсю обсуждается информация о том, что различные блогеры стали попадать под прицел налоговой. Началось все с громкой истории Лерчек, после в ее ряды попала Александра Митрошина. Теперь же проверки коснулись и автора проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской.

По информации издания StarHit, Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов. Кроме этого, Генеральная прокуратура проявила интерес к отзывам участниц различных проектов Блиновской. Те утверждают, что коуч их обманула.

Что касается проверок, то Блиновская утверждает, что ей бояться нечего, ведь ее бухгалтеры качественно ведут учет. При этом она отметила, что в отношении нее сейчас проверок нет.

Ранее сообщалось, что бизнес-центр «Балтийский морской центр» (он находится на Гутуевском острове в Петербурге) теперь продается.