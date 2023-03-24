«Безопасные» счета продолжают разорять петербуржцев

Одна из самых распространенных схем мошенников — перевод денег на некие безопасные счета. Безусловно, никакими безопасными они на самом деле не являются, а жители теряют деньги только так. Однако пока такие истории все еще имеют место быть.

По информации источника издания в правоохранительных органах, в четверг, 23 марта, в отделение полиции обратилась жительница Невского района города. Она рассказала, что стала жертвой мошенников.

Ей звонил неизвестный и говорил, что является сотрудником службы безопасности банка. Мужчине удалось убедить петербурженку в том, что с ее счетами что-то пытаются сделать мошенники. Чтобы ее деньги были в безопасности, он предложил воспользоваться этим самым безопасным счетом. В результате такого спасения женщина осталась без 2,8 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.