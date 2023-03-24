Все для дам, но только мам: как поддерживают петербурженок

Меры поддержки — инструмент не просто хороший, а попросту необходимый. Особенно в этом нуждаются семьи с детьми. Сейчас, когда у многих финансовое положение не из простых из-за сложной геополитической ситуации, меры поддержки стали как никогда актуальны. Сейчас на повестке дня меры поддержки для многодетных мам в Петербурге, поэтому сегодня поговорим именно о них.

Так, сейчас в парламенте Петербурге обсуждают возможность выделения финансовой поддержки мамам, которые родят одновременно трех и более детей. В Петербурге хотят выделять каждой такой матери три миллиона рублей. Эти деньги хотят направлять исключительно на улучшение жилищных условий. Насколько эта мера будет востребована? Судите сами: в 2022 году таких семей в Петербурге было только 11. Однако последние годы их число неуклонно росло.

Пока это только проект закона, который еще будет обсуждаться и дорабатываться.

Как и другие россиянки, петербурженки могут претендовать на некий родовой сертификат. Он состоит из трех талонов на разные суммы и услуги. Так, 3 тысячи рублей россиянка сможет потратить на оплату дополнительных услуг в женской консультации, 6 тысяч рублей – на оплату услуг в роддомах и перинатальных центрах, 2 тысячи рублей – на оплату услуг детской поликлиники по наблюдению за ребенком в возрасте до года.

Конечно же, никуда от петербурженок не делся и материнский капитал. Его можно потратить и на улучшение жилищных условий, и на образование ребенка, и на соцадаптацию, если тот является инвалидом. В случае с материнским капиталом, размер этой выплаты регулярно индексируется.