Петербуржец напал на авто в городе

Не зря говорят про весеннее обострение, судя по всему, у некоторых оно в самом разгаре. Так, в Адмиралтейском районе Петербурга мужчина решил поколотить рандомные авто. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По их данным, в Подъездном переулке нетрезвый мужчина в нетрезвом виде повредил две иномарки. Мужчина — гражданин одной из среднеазиатских республик. Так, начал он с повреждения капота автомобиля «Mercedes-Benz». Затем он решил оторвать зеркала заднего вида и разбить лобовое стекло у автомобиля «Mercedes-Benz S-Class S500». По близости находился отель, персонал которого и вызвал Росгвардейцев.

После этого буйного мужчину увезли в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В общем и целом нанесенный им ущерб оценивается в 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний петербуржец попался на кражах у пенсионеров.