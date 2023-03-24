На набережной реки Мойки петербуржца прибило кирпичами

Часть фасада здания в центре Северной столицы обвалилась на петербуржца-пешехода. Все случилось в пятницу, 24 марта, на набережной реки Мойки, 96 — здание академии Следственного комитета Петербурга.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на свой источник в экстренных службах, все случилось в пятницу, 24 марта. По его данным, на человека свалились кирпичи. Его госпитализировали в медучреждение. Пока что какой-либо информации о его состоянии и обстоятельствах произошедшего нет.