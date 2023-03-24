В Петербурге мужчин обобрали под видом свиданий

СУ СКР по Петербургу и Ленобласти завело уголовное дело в отношении «предпринимателей», которые решили подзаработать на доверчивости других мужчин. Они выбирали себе жертву, договаривались о свидании. К ним приходили девушки и обирали с помощью меню в ресторане.

Место свидания выбирали сами девушки, предлагалось два варианта. При этом в обоих ресторанах цены были прилично завышены. Так мошенники смогли разорить 14 мужчин ан 820 тысяч рублей.

В организации схемы уличили двоих мужчин. Известно, что к своим мошенническим деяниям они привлекли «10 лиц, а также неустановленных на данных момент соучастников».

Ранее сообщалось, что не зря говорят про весеннее обострение, судя по всему, у некоторых оно в самом разгаре. Так, в Адмиралтейском районе Петербурга мужчина решил поколотить рандомные авто.