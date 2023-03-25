Минкульт прокомментировал новость про переход замминистра Маниловой на пост директора Русского музея

Недавно некоторые СМИ распространили информацию о том, что статс-секретарь, замминистра культуры РФ Алла Манилова сменит место работы. Сообщалось, что она может возглавить Русский музей в ближайшее время.

Однако министерство культуры опровергает эту информацию. На просьбы СМИ об опровержении или подтверждении перехода Маниловой на должность руководителя одного из петербургских музеев, в ведомстве отчетливо заявили, что смена работы не планируется, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что, как заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, российские власти давно не занимались военкоматами, теперь их нужно привести в чувство. При этом в вопросе цифровизации военкоматов Медведев привел в пример Северную столицу, отметив, что здесь уже проделана большая работа в этом вопросе.