В ипотеку на новостройки могут добавить стоимость «неотделимых улучшений»

Российские власти провели совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса. Одна из задач, поставленная по итогам совещания, проработать вопрос включения в ипотеку на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. Об этом сообщает Restate.ru.

Это должны продумать ДОМ.РФ совместно с Центробанком и Агентством по страхованию вкладов. Все предложения должны быть представлены правительству до 1 июня.

Окна, двери, встроенная мебель сочли неотделимыми улучшениями. Поэтому в ипотечный кредит могут включить оплату этих самых улучшений. При этом все выше перечисленное должно быть российского производства.

Также хотят помочь и сектору ИЖС, который использовал отечественную продукцию лесопрома. Рассматривается вариани возмещения банкам и ДОМ.РФ недополученных доходов по льготной ипотеке.

ипотека общество


 

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