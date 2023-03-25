В ипотеку на новостройки могут добавить стоимость «неотделимых улучшений»

Российские власти провели совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса. Одна из задач, поставленная по итогам совещания, проработать вопрос включения в ипотеку на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. Об этом сообщает Restate.ru.

Это должны продумать ДОМ.РФ совместно с Центробанком и Агентством по страхованию вкладов. Все предложения должны быть представлены правительству до 1 июня.

Окна, двери, встроенная мебель сочли неотделимыми улучшениями. Поэтому в ипотечный кредит могут включить оплату этих самых улучшений. При этом все выше перечисленное должно быть российского производства.

Также хотят помочь и сектору ИЖС, который использовал отечественную продукцию лесопрома. Рассматривается вариани возмещения банкам и ДОМ.РФ недополученных доходов по льготной ипотеке.