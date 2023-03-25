Петербуржец хотел изменить климат и угодил в полицию

Петербургские росгвардейцы задержали посетителя магазина, совершившего кражу климатического прибора и других товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все случилось 23 марта поздно вечером. Тревожная кнопка сработала в сетевом гипермаркете на улице Савушкина. Там молодой человек хотел украсть товары общей стоимостью более 8000 рублей.

Он без оплаты пронес через кассу увлажнитель воздуха, кроссовки, джинсы и соединительный кабель. После этого его схватили росгвардейцы. Как оказалось, ранее он уже был судим за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Ранее сообщалось, что сезон подледной рыбалки завершён, спасатели настоятельно рекомендуют провести грядущие выходные за другими делами. Увы, пока петербуржцы продолжают выходить на лед, а специалистам приходится их спасать. Произошел еще один несчастный случай.