Российские предприниматели оспаривают заморозку активов на 2,7 млрд евро

Адвокаты десяти россиян, чье имущество было предположительно «заморожено» в Италии, оспаривают решение властей страны. Для этого они обратились в специализированный суд по административным делам (ТАР).

Согласно информации, опубликованной изданием «Corriere della Sera», защита выстраивает свою позицию, опираясь на тот факто, что конфискованное имущество принадлежит независимым фондам, а не самим россиянам.

В публикации упоминаются имена Андрея Мельниченко, Алексея Мордашова, Алишера Усманова. Общее число россиян, попавших в санкционные списки Евросоюза и которые в Италии потеряли имущество из-за его конфискации, составило 28. Общая стоимость «замороженного» оценивается в 2,7 миллиарда евро.

Следует отметить, что после введения 10 пакета под санкциями оказалось 205 компаний из Российской Федерации, а также 1473 физических лица. Данная информация была лишний раз подчеркнута в речи премьер-министра Михаила Мишустина, заявившего, что страна перенесла сильнейший санкционный удар в современной истории.

Известно, что ТАР уже отклонил ходатайство компании Asmare, зарегистрированной на британских Виргинских островах. Оно касалось по поводу яхты Lady M, принадлежащей Алексею Мордашову.

Примечателен и тот факт, что поддержание имущества россиян, попавших под санкции, в «замороженном» состоянии бьет по бюджету самой Италии. Содержание конфиската обходится налогоплательщикам в десятки миллионов евро, расходуемых на эти нужды ежегодно.

Есть вероятность, что власти страны будут взимать с владельцев имущества стоимость его содержания перед возвращением, пишет ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, по мнению французского политика Флориана Филиппо, антироссийские санкции оказались провалом.