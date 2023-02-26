Французский политик: антироссийские санкции – это провал

Антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) провалились. Такого мнение придерживается лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это провал. Если вам нужно принимать 10 пакетов санкций меньше чем за год, это значит, что они не работают. Возникает вопрос, движемся ли мы в правильном направлении […] санкции бьют по нашей культуре, по нашему производству и заставляют цены расти», – высказался политик, отметив, что выступает против санкции.

Такую позицию он озвучил во время «Национального марша за мир», проходящего сегодня, 26 февраля, в Париже, пишет РИА Новости.

По словам Флориана Филиппо, вместо новых пакетов санкций европейские лидеры должны приложить усилия по поиску возможного пути разрешения конфликта, длящегося с 2014 года.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что под санкциями Европейского союза оказались 205 российских компаний.