МЧС предупреждает о проблемах на дорогах Петербурга

Начало недели не предвещает в Санкт-Петербурге хороших вестей с точки зрения погоды. В первый рабочий день горожанам придется мириться с гололедицей, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий […] на дорогах ожидается гололедица», – написали в официальном telegram-канале экстренной службы.

Согласно данным, предоставленным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» особое внимание ситуации на дорогах и тротуарах следует уделять 26 и 27 марта.

Отдельное внимание заслуживает обстановка на льду. Из-за таяния его толщина постоянно уменьшается, из-за чего риск проваливания неуклонно растет. Тем не менее, желающих по тем или иным причинам выйти на лед все еще достаточно.

Ранее Gazeta.SPb уже рассказывала о том, что спасателям пришлось помогать девяти любителям подледной рыбалки на территории Санкт-Петербурга.