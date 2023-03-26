Елена Кальницкая ушла с поста директора ГМЗ «Петергоф»

Елена Кальницкая официально перестала быть руководителем Государственного музея-заповедника «Петергоф». Известно, что срок ее контракта закончился осенью 2022 года.

Его не стали продлевать в связи с состоянием здоровья экс-руководительницы, которая занимала этот пост 14 лет – с 2009 года. Известно, что временно исполняющий ее обязанности Роман Ковриков приступил к работе в феврале минувшего года. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на свой источник.

Следует отметить, что Елена Кальницкая, родившаяся в Ленинграде, является доктором культурологии. Ей также были присуждены многочисленные награды, в числе которых орден искусств и литературы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петергофе были сняты футляры со скульптуры Большого каскада. Информация об этом была опубликована пресс-службой музея на его официальной странице в соцсетях.

ГМЗ "Петергоф" елена кальницкая


 

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