В Петергофе сняты футляры со скульптуры Большого каскада

В нижнем парке государственного музея-заповедника «Петергоф» с 23 марта начали снимать футляры со скульптур Большого каскада. Об этом сообщили в пресс-службе самого музея в социальных сетях.

Сейчас специалисты музея уже проводят технические включения фонтанов для постепенной подготовки к летнему сезону. На данный момент известно, что раскрыть скульптуры на Большом каскаде хотят к 24 марта. После этого приступят к раскрытию фонтанной скульптуры в Нижнем парке. Только после этого дело дойдет до мраморных скульптур, так как они наиболее сильно подвержены влиянию окружающей среды.