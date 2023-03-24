В Петергофе сняты футляры со скульптуры Большого каскада

В нижнем парке государственного музея-заповедника «Петергоф» с 23 марта начали снимать футляры со скульптур Большого каскада. Об этом сообщили в пресс-службе самого музея в социальных сетях.

Сейчас специалисты музея уже проводят технические включения фонтанов для постепенной подготовки к летнему сезону. На данный момент известно, что раскрыть скульптуры на Большом каскаде хотят к 24 марта. После этого приступят к раскрытию фонтанной скульптуры в Нижнем парке. Только после этого дело дойдет до мраморных скульптур, так как они наиболее сильно подвержены влиянию окружающей среды.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга и Ленобласти в ночь с 23 на 24 марта вновь могли наблюдать такое интереснейшее природное явление как северное сияние. Информацией об этом поделились авторы телеграм-канала «Астро фото болото».
общество


 

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