Северное сияние озарило Петербург и Ленобласть

Жители Петербурга и Ленобласти в ночь с 23 на 24 марта вновь могли наблюдать такое интереснейшее природное явление как северное сияние. Информацией об этом поделились авторы телеграм-канала «Астро фото болото».

По их данным, северное сияние можно было заприметить даже в самом центре Петербурга — у Петропавловской крепости. Кроме этого, заметили северное сияние и в Пушкине.

Однако ярче всего оно озаряло все-таки Приозерский район, Пятиречье.

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