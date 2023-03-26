Верни деньги! Как быть, если банкомат «съел» наличность

Многим знакома ситуация, когда при съеме денек в банкомате злостная машина «съедает» наличность или, напротив, не переносит средства на счет карты. О том, как поступить в такой ситуации, разбиралась Gazeta.SPb.

Прежде всего, нужно зафиксировать, дату, экран банкомата и его номер. Не менее важно сохранить чек, если он был. Второй шаг – сообщить об инциденте по номеру, указанном на банкомате.

После этого нужно отправиться в отделение кредитной организации, предоставившей карту. Тем составляется претензия. В случае, если физических отделений у банка не имеется, придется обращаться в службу поддержки.

Заявление должны рассматривать не дольше 30 дней, в течение которых средства должны поступить на счет. На это требуется несколько дней с момента принятия решения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что банкам придется пользоваться отечественными сервисами по внутренним переводам.