Студенты-архитекторы разработают проект благоустройства территории для ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запускают совместный образовательный проект для студентов вуза – масштабный кейс-чемпионат «МАФ проект».

По итогу проекта студенты создадут альбом малых архитектурных форм — МАФ — для нового жилого района «Северная долина». Лучших пригласят на стажировку в компанию «Главстрой Санкт-Петербург».

«Главстрой Санкт-Петербург» — давний отраслевой партнер Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Девелопер ежегодно участвует в Ярмарке вакансий СПбГАСУ, проводит тематические мастер-классы и деловые игры для студентов вуза, а также организовывает стажировку выпускников в различных подразделениях компании.

В этом году сотрудничество девелопера и вуза расширилось до проведения масштабного кейс-чемпионата по разработке малых архитектурных форм для ЖК «Северная долина».

По условиям конкурса, проектная концепция МАФ должна содержать от трех до пяти элементов. При этом студенты могут предложить любой формат проекта для реализации – от уличной мебели до сухого фонтана.

«Основная задача этого чемпионата – выход за рамки стандартного благоустройства нашего проекта, создание новой комфортной среды для семейного отдыха и прогулок жителей всего микрорайона. Мы хотим установить в квартале комфорт-класса действительно необычные МАФы – с ярко выраженной концепцией, уникальным дизайн-кодом и без использования типового оборудования. В то же время для нас важно, чтобы создаваемый продукт гармонично вписался в уже существующую застройку «Северной долины», был безопасен для детей и изготовлен из функциональных, долговечных материалов», – отметил Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург». «Управление учебной работы СПбГАСУ всегда поддерживает проведение конкурсных практикоориентированных мероприятий совместно с отраслевыми партнерами университета и неоднократно выступало организатором кейс-чемпионатов, конкурсов, хакатонов и других подобных мероприятий. Проведение кейс-чемпионата с «Главстрой Санкт-Петербург» – это очередная возможность организовать командную проектную работу студентов по благоустройству реального объекта. Это современный и востребованный как у студентов, так и у потенциальных работодателей формат, позволяющий совместить обучение для студентов и получение продукта для компании. Работая над проектом, студенты архитектурного факультета приобретают компетенцию по взаимодействию с заказчиком, навыки публичной защиты, умение отстоять свою идею и концепцию и при этом выполнить требования заказчика. Не менее ценным является проведение во время кейс-чемпионата серии образовательных событий (лекций, мастер-классов, деловых игр) от специалистов “Главстрой Санкт-Петербург”», – сказала Марина Малютина, начальник управления учебной работы СПбГАСУ.

В ходе отборочного этапа студенты исследовали окружающую застройку микрорайона и представили своим наставникам персональные идеи по созданию на территории «Северной долины» новых МАФ. Авторы наиболее интересных наработок – всего около 50-ти студентов – объединились в 14 рабочих групп. Каждая команда разработала единую эскиз-идею будущего объекта и презентовала предварительный проект преподавателям, а также команде «Главстрой Санкт-Петербург». Сейчас участники кейс-чемпионата готовятся к финальной защите своих проектов – завершают составление всей градостроительной документации, создают рендеры, 3D-модели и объемные макеты, рассчитывают смету проекта и «упаковывают» его в формат готовой презентации. В этих работах студентам помогает команда девелопера – в течение марта и апреля в аудиториях СПбГАСУ проходят авторские мастер-классы и воркшопы от сотрудников «Главстрой Санкт-Петербург».

Лидеры кейс-чемпионата будут определены в апреле этого года. Проекты-победители появятся на территории общественного пространства в квартале комфорт-класса в ЖК «Северная долина» до конца лета.