Петербуржцам рассказали, какую опасность таят в себе овощи

Большинство привыкло воспринимать овощи как исключительно здоровую пищу, но и они хранят в себе опасность. В частности, овощи могут быть источником иерсиниоза, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Иерсиниозы (кишечный иерсиниоз и псевдотуберкулез) – природно-очаговые заболевания, общие для человека и животных», – объяснили в пресс-службе надзорного органа.

Отмечается, что такие бактерии долгое время выживают в почве, воде, на мясных, молочных, хлебобулочных и других продуктах питания. Не удалось обойти стороной этот список и овощам, в которых вредоносные микроорганизмы активно размножаются.

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что зараженный псевдотуберкулезом человек опасности для окружающих не представляет, однако при кишечном иерсиниозе длительный контакт с людьми может привести к передаче болезни.

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