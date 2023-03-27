Жители Ленобласти богатеют, сообщает Петростат

Доходы граждан, проживающих на территории Ленинградской области, идут в рост. Соответствующие данные подтвердили в региональном управлении Федеральной службы государственной статистики.

Известно, что уже в январе показатели выросли на 11%. Лучше всего дела с повышением доходов обстоят у тех, кто работает в области информации и связи (34,5%). Далее идут специалисты сферы недвижимости (20,6%) и, как ни странно, в отрасли водного транспорта (18,4%).

«Рост заработной платы, несмотря на санкционное давление, подтверждает, что принятые меры поддержки экономики работают», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о том, что парламентарии из Санкт-Петербурга засекречивают персональные данные о доходах. Соответствующий закон был принят городским ЗакСом.

александр дрозденко доходы населения ленинградская область петростат


 

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