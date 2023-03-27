Петербургский водоканал пожаловался на огромный засор

Засор в Красногвардейском районе вынудил сотрудников петербургского «Водоканала» приложит большие усилия для его устранения. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Как сообщается, в трубе были найдены кубометры «тряпья» – предметов личной гигиены, влажных салфеток, туалетной бумаги и других материалов. Всем этим были забиты насосные агрегаты, относящиеся канализационной насосной станции (КНС) «Аллея Шварца-1», расположенной в жилом комплексе «Новая Охта».

«Бригада предприятия стремительно прибыла по адресу. Специалисты очистили насосы, а КНС вернули в режим штатной работы», – заключили в официальном telegram-канале «Водоканала», отметив, что ненадлежащее использование местными жителями канализационной системы вынуждает специалистов устранять возникающие проблемы уже давно.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что причиной засоров в трубах Санкт-Петербурга стал Чебурашка.

«Водоканал Петербурга» засор


 

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Петербургский водоканал пожаловался на огромный засор