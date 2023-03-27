Петербург взялся за подготовку рабочих кадров

В Санкт-Петербурге ведется работа по увеличению количества бюджетных мест в образовательных учреждениях – колледжах и училищах – для подготовки новых профессиональных кадров, сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно информации, размещенной в официальном telegram-канале горадминистрации, в общей сложности за прошлый год было построено 13 школ и 27 детских садов. Таким образом, показатели нацпроекта «Образование» были выполнены, заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

«Уже сегодня новые дошкольные учреждения строятся в формате трансформера, чтобы при необходимости на их базе можно было оперативно разместить начальную школу», – добавили в пресс-службе городского кабмина.

Также отмечается, что в планах построить 28 новых школ, шесть из которых уже были введены в эксплуатацию.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Государственной Думе предложили создать уровень образования для недоучившихся в вузах.

Ирина Потехина образование


 

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