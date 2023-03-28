«Китайцы» покоряют Россию

Только за 2022 год в России стало на 522 автосалона китайских брендов больше. Общее число дилерских центров перевалило за 1100. Такие данные приводит 110km.

Драйвер происходящего — бренд Omoda. Автосалонов этого бренда в России прибавилось на 119. Также на 58 салонов больше стало у Exeed и на 57 — у Chery. Наращивают свое присутствие в стране Geely, FAW, Changan и JAC.

Также не отстают и Skywell, Voyah, Tank и Kaiyi.

Как уточняют «Известия», сейчас перед российскими дилерами выбор не широк: либо закрываться, либо попытаться переориентироваться на китайские бренды. Сейчас можно ожидать, что в нашей стране активно будут разрастаться те бренды, которые уже присутствуют на рынке.

Ранее сообщалось, что петербургская дирекция транспортного строительства в поисках подрядчика, который займется строительством моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы.