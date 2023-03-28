В Петербурге строительство моста через Черную речку оценили в 176 миллионов

Петербургская дирекция транспортного строительства в поисках подрядчика, который займется строительством моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 176,8 миллиона рублей. Подрядчик получит аванс в размере 30% от указанной суммы. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 18 апреля, подведут итоги 21 апреля.

О том, что мост хотят построить впервые стало известно в 2018 году. На тот момент предполагалось, что мост будет иметь выход к Ушаковской набережной. Строительство моста обосновывалось необходимостью разгрузить соседние мосты — Чернореченский мост и Головинский мост.

Ранее стало известно, что в центре Петербурга площади после ухода западных и американских брендов вовсе не пустуют. На основных торговых коридорах города с апреля 2022 года открылось 108 новых торговых точек.