Российские ритейлеры поглощают центр Петербурга

В центре Петербурга площади после ухода западных и американских брендов вовсе не пустуют. На основных торговых коридорах города с апреля 2022 года открылось 108 новых торговых точек. В их числе 30 магазинов одежды и 46 — заведений общепита.

При этом и закрытий становится значительно меньше. В 2022 году закрылось 93 компании, а в 2021 таких было 115.

Интересно и то, что свободных площадей сейчас крайне мало — всего 5,6%. А вот на улице Рубинштейна так и вовсе уже не пропихнуться — осталось одно пустующее помещение, пишет 78.ru со ссылкой на данные Nikoliers.

Аналитики говорят, что площади вовсю захватывают именно российские ритейлеры. Именно поэтому к концу первого квартала качественных помещений в лучших локациях осталось не так много.

Ранее мы писали, что асем нам известно, что кризис коснулся множества направлений, не стала исключением и недвижимость. Причем речь идет как об офисных и торговых площадях, так и о жилой недвижимости или стрит-ритейле. Например, офисы Петербурга присели на диету.