Дочь Самойловой ответила на критику в свой адрес в соцсетях

Дети звездных родителей нередко сталкиваются с хейтом в свой адрес. Злостные комментаторы не щадят никого, даже самых маленьких. Дочери Оксаны Самойловой и рэпера Джигана — Ариэле — пока 11 лет, но мама вовсю ее готовит к возможным негативным словам в ее адрес.

Как говорит Оксана в своих социальных сетях, Ариэла сейчас входит в подростковый период, поэтому она как мама начала ее подготавливать к обратной стороне медали известности и популярности. Все-таки Ариэла уже читает новости, в том числе видит сообщения и про семью. Оксана каждый день обсуждает с дочерью, что и зачем освещается в СМИ.

Самойлова готовит дочь к тому, что придется сталкиваться и с негативом. Сама Ариэла, кажется, вполне себе на готове:

«Когда я при макияже, то, конечно, выгляжу на 18. Но сейчас — нет. Почему нет негатива? Я жду негатива!», — отшутилась девочка.

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