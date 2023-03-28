Побег из города: стоит ли засматриваться на загородную недвижимость

До летнего сезона осталось всего ничего, а значит время задумываться о недвижимости — дачах, коттеджах и прочем. Вот только большой вопрос: есть ли выгодное предложение или, может быть, сейчас время прикупить жилье в «человейнике»?

Вдали от города

За март 2023 года на рынке частных домов Ленобласти было 222 лота стоимостью до миллиона рублей. Правда, предложение в этом сегменте пока только сокращается — минус 38,17% за прошедший год (с марта 2022 по март 2023-го). Если говорить в количественном эквиваленте, то рынке стало на 137 лотов меньше.

Резко снижается число вариантов в Киршинском районе — осталось всего 22, а еще год назад здесь было 68 частных домов стоимостью в пределах миллиона рублей. Интересно, что самый бюджетный вариант здесь обойдется в 200 тысяч рублей.

А вот, напротив, растет выбор, хоть и незначительно, в Бокситогорском и во Всеволожском районах. По информации экспертов «Загородного обозрения», самый бюджетный дом в Ленобласти обойдется жителям в 150 тысяч рублей. Находится он в Волховском районе. За эти деньги вам светит 33 «квадрата» деревянного дома и участок почти в 8,5 сотки.

Таким образом, можно предположить, что если вы хотите все-таки приобрести домик, да еще и не разориться, то делать это нужно здесь и сейчас, ведь готовых вариантов становится все меньше.

А может в самом эпицентре?

На рынке многоквартирных новостроек ситуация тоже довольно интересная. По информации гендиректора агентства недвижимости Ольги Эбель, с самого начала года застройщики старались поддерживать спрос к жилью с помощью различных программ. За счет этого продажи шли неплохо, а значит и рынок чувствует себя довольно стабильно.

На фоне этого рост цен ожидаем, но вот резким он не будет, скорее постепенным. Сыграет роль и то, насколько востребовано то или иное жилье. Например, однушки в Петербурге в тренде, а значит — высокий спрос и рост цен. А вот двушки уже не так привлекают жителей, соответственно, и рост цен будет более сдержанным.