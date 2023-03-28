В Петербурге готовятся к призывной кампании

В Петербурге 1 апреля стартует призывная кампания. Об этом сообщает пресс-служба Смольного в своих социальных сетях. Призыв будет длиться с 1 апреля по 15 июля.

По информации губернатора города Александра Беглова, Петербург всегда выполнял нормы призыва. Он отметил, что 20% призывников будут иметь высшее образование, а 12% к моменту призыва получат военно-учётную специальность.

Кроме этого, власти обращают внимание, что по распоряжению Генштаба призывники срочной службы не будут отправляться в зону СВО.

По распоряжению Генерального штаба, призывники срочной службы не направляются на территорию специальной военной операции.

В Петербурге в ходе призывной кампании будут организованы встречи с действующими военнослужащими и ветеранами, а также торжественные проводы на военную службу.

Ранее сообщалось, что планируется с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 8,6%. Как говорят в Госдуме, индексация коснется только 4 миллионов человек.