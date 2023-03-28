Россиянка попыталась провезти из Индии вулканический песок

Что только туристы не пытаются провезти с собой из путешествий. Но кажется, в этот раз путешественники превзошли всех и вся. Таможенная служба московского аэропорта «Домодедово» нашли у пассажирки из Индии радиоактивный вулканический песок.

Женщина летела из Индии транзитом через ОАЭ. У таможенников сработала система радиационного контроля «Янтарь». В итоге в багаже россиянки отыскали вулканический песок — его радиационный фон в 20 раз превысил норму.

Его изъяли и поместили в специальное изолированное помещение. Роспотребнадзор принял решение не пускать песок в РФ.

Думаете, это самая странная находка? А вот и нет, мы сделали подборку самых странных находок в багаже туристов. Среди них — даже динозавры и человеческие головы. Не догадываетесь, как же так вышло? Тогда читайте материал на нашем дзен-канале.