В больницы попали 1,6 тысячи россиян с коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации медиками были зафиксированы 8 447 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Не обошлось и без жертв. Так, согласно опубликованной информации, за минувший день 37 человек скончались от осложнений, связанных с вирусом. По сравнению с понедельником, 27 марта, ситуация несколько улучшилась. Однако негативные тенденции прослеживаются и в статистике госпитализации. Сравнивая с прошлыми зафиксированными показателями, их число увеличилось на 166,4% и составило 1604 человека, говорят в Управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Москве 27 марта из горящей квартиры в Коньково эвакуировалась хозяйка со своей собакой и малюсеньким щенком. Вот только второго крохотного щенка она найти не могла.