В России телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке

Пенсионер начал стрельбу в банке на северо-западе Москвы. В необходимости этого его убедили телефонные аферисты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Все произошло на Неманском проезде. Мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета. Хулигана задержала вневедомственная охрана. Мошенники рассказали мужчине, что его персональные данные в открытом доступе из-за сотрудников банка.
Тогда мужчина и направился в отделение банка для разбирательств. В ходе конфликта с сотрудниками мужчина произвел выстрел вверх, после чего был задержан.
Ранее сообщалось, что таможенная служба московского аэропорта «Домодедово» нашла у пассажирки из Индии радиоактивный вулканический песок. Женщина летела из Индии транзитом через ОАЭ. У таможенников сработала система радиационного контроля «Янтарь».
общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Опасная погода не хочет отступать от Петербурга
Полиция Петербурга выловила обманщика пенсионеров
В России телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке
В больницы попали 1,6 тысячи россиян с коронавирусом
Айтишники обойдутся? Почему их не привлекает льготная ипотека
В Ленобласти мужчина угнал авто собственной матери
Россиянка попыталась провезти из Индии вулканический песок
Российские пожарные спасли маленькую жизнь