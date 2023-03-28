В России телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке

Пенсионер начал стрельбу в банке на северо-западе Москвы. В необходимости этого его убедили телефонные аферисты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Все произошло на Неманском проезде. Мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета. Хулигана задержала вневедомственная охрана. Мошенники рассказали мужчине, что его персональные данные в открытом доступе из-за сотрудников банка.

Тогда мужчина и направился в отделение банка для разбирательств. В ходе конфликта с сотрудниками мужчина произвел выстрел вверх, после чего был задержан.