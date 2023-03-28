Полиция Петербурга выловила обманщика пенсионеров

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

Так, 16 марта в полицию обратилась 78-летняя женщина. Она заявила, что стала жертвой мошенников. Она передала неизвестному 100 тысяч рублей на лечение дочери. Было заведено дело по статье о мошенничестве.

Позднее полицейские отыскали подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек. Он попался на аналогичном преступление в Ломоносове. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что пенсионер начал стрельбу в банке на северо-западе Москвы. В необходимости этого его убедили телефонные аферисты. Все произошло на Неманском проезде. Мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета.

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