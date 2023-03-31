Боль подсунула гастрит: что привело и как распознать

Все хоть раз в своей жизни сталкивались с такой проблемой как боль в животе. Чаще всего люди на эту проблему забивают, считая ее совсем незначительной, думают — авось, пронесет. Многие сваливают все на обычное отравление. Но так ли все просто? Как говорят медики, сейчас сезон обострений, так что лучше быть гораздо бдительнее и забыть про снисходительность в таком серьезном вопросе.

Одна из наиболее популярных болячек, которая проявляется как типичная боль в животе — всем известный гастрит. Он приходит из-за бактерии, которые пришли к нам в организм бытовым путем или просто через грязные руки. Фактически, при гастрите попросту нарушается процесс пищеварения.

Однако помимо немытых рук, причин для развития болезни немало. Например, перекусы на ходу, которые так популярны у людей при нынешнем темпе жизни. Еще одна «любовь» современности — объедание на ночь или употребление пищи всухомятку. Узнаете себя? Так вот знайте, что в результате можете получить в подарок гастрит. Также благоприятный для развития этой болезни фактор — часто употребление алкоголя и газировок.

Из очевидных причин гастрита — тяжесть и давление в верхней части живота, особо сильно боль ощущается во время или после приема пищи. Также вы можете ощущать во рту горечь, изжогу и чувство тошноты.

Есть и менее заметные признаки, но такие же значимые — сонливость, раздражительность и слабость.

Все это — повод прийти к врачу, по крайней мере точно не стоит заниматься самолечением. Ведь если затянуть, то гастрит и вовсе приведет к язве, желудочным кровотечениям, перитониту и даже раку. ‌