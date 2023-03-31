Телефонным карманникам Петербурга добавили уголовных эпизодов

Воры-карманники все еще вполне себе реальность, хотя может быть и уже не такая часто встречающаяся. Тем не менее петербургской группе опытных карманников пришили еще семь дополнительных эпизодов. Об этом сообщает пресс-служба полиции города и области.

В октябре полицейские поймали группу лиц — двух мужчин и двух женщин — которые предпочитали воровать смартфоны в метрополитене. Чаще всего они «работали» на станциях метро «Сенная площадь», «Невский проспект», «Лиговский проспект», «Технологический институт» и «Фрунзенская».

Активно хулиганила группа с апреля по октябрь 2022 года.

В отношении них заведены уголовные дела. Злоумышленники содержатся под стражей.

Ранее сообщалось, что мошенничество вовсю процветает ни для кого не секрет. Однако есть способы их распознать. В своем материале Gazeta.SPb подробно рассказывает о них.