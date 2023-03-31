Юный петербуржец хотел поплавать в бассейне, а оказался госпитализирован

Вчера, 30 марта, в Петербурге на проспекте Римского-Корсакова произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. За рулем была женщина, она на своем «Киа» ехала в сторону Лермонтовского проспекте.

Как говорят в петербургской полиции, на нерегулируемом переходе она сбила 12-летнего мальчишку. Он переходил дорогу один, без сопровождения взрослых. Мальчик шел из дома в бассейн. Однако как итог попал в больницу. Пятиклассника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают детали ДТП.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли еще семь эпизодов, к которым оказались причастны воры-карманники, орудовавшие в метрополитене города. Сейчас все они задержаны. Где и когда они «работали», вы можете узнать в нашем материале.