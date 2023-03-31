В Петербурге лидеру «черных риелторов» продлили арест из-за новых дел

Никамагомед Каранаев — лидер одной петербургской группировки «черных риелторов». Он уже давненько отбывает свое пожизненное, и не просто в тюрьме — а в том самом «Черном дельфине».

Свой приговор он получил еще в 2012 году. Вот только недавно вскрылось, что он может быть виновен еще и в трех убийствах, которые совершены в начале двухтысячных. По данным следствия, именно он был организаторов группировки.

Эта самая группировка сначала проворачивала бандитские схемы с квартирами, а потом якобы убивала их собственников. Дело против мужчины приличное — 20 томов.

Следствие потребовало продлить арест, а суд не стал возражать. Теперь мужчина под арестом до 1 июня.

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