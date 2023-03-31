Россияне стали чаще отказываться от своих имен

В ЗАГСе есть такая услуга как выдача свидетельства о перемене имени. Ей могут воспользоваться все те, кто по какой-то причине решил сменить свои фамилию, имя или отчество.

За последние 10 лет россияне стали прибегать к этой услуге на 46 тысяч раз чаще. Такие данные приводит RT, ссылаясь на пресс-службу Минюста РФ. Только за прошлый год россияне пошли на такой шаг 126,5 тысячи раз. В 2012 году эта цифра достигала 80,5 тысячи.

Отметим, что обратиться за такой услугой можно с 14 лет при условии разрешения родителей и с 18 лет — самостоятельно. Как пишет издание, чаще всего люди хотят таким образом изменить свою жизнь. Им кажется, что их фамилия или имя неблагозвучны. Некоторые считают, что имя не очень хорошо сочетается с отчеством, а кто-то просто хочет избавиться от негативных ассоциаций.