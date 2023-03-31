Петербургский завод Toyota теперь собственность «НАМИ»

Сегодня, 31 марта, наконец-то стало известно, что автомобильный завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП «НАМИ». Теперь в министерстве торговли и промышленности Российской Федерации думают о том, как поскорее запустит деятельность завода.

Сейчас предприятию принадлежат здание, его оборудование и земельный участок, говорит издание ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что производить что-либо на этом заводе прекратили еще в марте прошлого года, а к сентябрю было принято решение и вовсе закрыть завод. Всему виной — отсутствие возможности поставлять необходимые комплектующие, ведь нарушены логистические цепочки после введения санкционного режима в отношении России.

Ранее сообщалось, что россияне вовсю увлеклись изучением китайского языка. При этом и работодатели и сотрудники решили не отставать.