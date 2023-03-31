Белгородца подозревают в обмане пенсионерки из Санкт-Петербурга

Еще 22 марта в полицию Выборгского района пришла 93-летняя женщина. Она заявила, что в этот день неизвестный позвонил ей и рассказал, что ее соседку могут привлечь к уголовной ответственности за совершенное ДТП.

Само собой никакого ДТП и в помине не было, однако пенсионерка все-таки поверила мошеннику. Тот убедил в парадной отдать 200 тысяч рублей ради спасения соседки.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти завело уголовное дело по статье о мошенничестве.

Позднее, уже 30 марта, в Мурино задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Белгородской области.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что петербуржец угнал авто у бывшего работодателя. Так, 29 марта полиция на улице Варшавской отыскала бывшего 30-летнего сотрудника того самого ЗАО.