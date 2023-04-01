Петербуржцам придется пожить без части Дунайского проспекта

В качестве подарка с Днем Смеха местная ГАТИ подготовила подарок жителям Петербурга. Да, увы, жителей города ждут ограничения движения транспорта. Так, в числе невезучих Адмиралтейский, Выборгский и Московский районы.

Что касается Адмиралтейского района, местные автомобилисты до 14 апреля должны будут забыть о проезде по участку от Лермонтовского проспекта до улицы Писарева.

В Выборгском районе жителям повезло побольше — им ограничения терпеть всего до 2 апреля. Здесь не получится проехать от улицы Вологдина до Донецкой улицы.

Свои ограничения ждут и Московский район. Тут от проспекта Космонавтов до улицы Ленсовета тоже не выйдет проехать.

Тяжелее всего будет на Большом Сампсониевском проспекте. Тут ограничения коснутся участков от Гренадерской улицы до улицы Фокина и улицы Фокина от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского проспекта. Не получится здесь прокатиться вплоть до 5 октября 2025 года.