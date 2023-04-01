В Петербурге мать нашла труп своего 15-летнего сына

По данным источника издания Gazeta.SPb, в пятницу, 31 марта, в правоохранительные органы поступил сигнал о найденном трупе. Как рассказывает источник, женщина и ее муж еще с утра в этот день ушли на работу.

Так как у их сына — 15-летнего подростка — сейчас каникулы, они его будить не стали. Ориентировочно в обеденное время мать решила все-таки позвонить своему ребенку. Однако тот так и не взял телефон, не ответил на звонок.

После этого женщина направилась домой, отпросившись с рабочего места. Дома же она нашла труп своего ребенка.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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