В Петербурге школьник под видом «журналиста» проводил проверки в автобусах

В Санкт-Петербурге задержали школьника. Все дело в том, что он устраивал проверки в общественном транспорте — в автобусах. Делал это он, показывая поддельное удостоверение журналиста. Об этом говорится в сообществе «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Вот только кондукторов смущал слишком юный возраст «журналиста», поэтому те обратились в правоохранительные органы. Молодой человек уверял кондукторов, что это редакционное задание.

Судя по всему, молодой человек просто хотел развлечься. Люди в комментариях сообщества поделились, что ранее замечали молодых людей, которые собирали штрафы с безбилетных пассажиров в электричках.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции Гатчинского района Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел.